У Карпатах вирує негода: спостерігається шторм і морози
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У четвер, 5 січня в Карпатах вирує негода. В горах спостерігається сильний вітер, туман та мороз. Про це інформує ДСНС, передає УНН.
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“Станом на 10:00 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний, 18 м/с., пориви до 24 м/с., температура повітря -6°С”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
На високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей прогнозували лавинну небезпеку.