В Карпатах бушует ненастье: наблюдается шторм и морозы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В четверг, 5 января в Карпатах бушует непогода. В горах наблюдается сильный ветер, туман и мороз. Об этом информирует ГСЧС, передает УНН.
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“По состоянию на 10:00 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 18 м/с., порывы до 24 м/с., температура воздуха -6°С”, – говорится в сообщении.
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На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей прогнозировали лавинную опасность.