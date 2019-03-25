У кандидатів у президенти на рекламу в ЗМІ пішло 66% виборчих фондів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Більшість коштів із виборчих фондів кандидати в президенти витратили на використання ЗМІ – 623 млн грн. Загалом кандидати, чиї звіти доступні на сайті ЦВК, витратили 941 млн грн. Про це свідчать дані Комітету виборців України, передає УНН.
"Тобто на рекламу в ЗМІ було витрачено 66% коштів або кожну другу гривню. Із доступних звітів найбільший відсоток витрат на рекламу в ЗМІ у Юрія Кармазіна. На використання ЗМІ спрямовано 100% коштів (368 тис. грн). На другому місці Юрій Бойко (84% коштів або 39 млн грн). На третьому - Сергій Тарута (82% коштів або 80 млн грн)", - йдеться в повідомленні.
Далі йдуть Василь Журавльов (81% або 279 тис. грн), Володимир Зеленський – на ЗМІ витрачено 74% всіх коштів (64 млн грн), Віктор Бондар – 74% (4 млн грн), Сергій Кривонос – 73% (лише 13 тис. грн), Юлія Тимошенко – 72% (118 млн грн), Руслан Кошулинський – 71% (11 млн грн), Петро Порошенко – 61% (251 млн грн).
Також, як зазначається, частина кандидатів не вказали жодних витрат за звітний період. Це Олександр Ващенко, Микола Габер, Олександр Данилюк, Роман Насіров, Руслан Ригованов, Олександр Соловйов.
"Звіти охоплюють період витрат із відкриття виборчого фонду до 18 березня 2019 року. На сайті ЦВК поки що відсутні звіти Геннадія Балашова, Олександра Вілкула, Дмитра Гнапа, Анатолія Гриценка, Дмитра Добродомова, Віктора Кривенка, Олега Ляшка, Євгенія Мураєва, Валентина Наливайченка, Володимира Петрова. Звіти інших кандидатів доступні", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, понад 265 тисяч українців змінили місце голосування на виборах президента.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.