У Кам’янському у члена виборчої комісії стався напад епілепсії

"Курсантка 2-го курсу факультету кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Ольга Бойко надала першу домедичну допомогу чоловікові, у якого стався напад епілепсії. Трапилося це сьогодні, 26 жовтня, на одній із виборчих дільниць міста Кам’янського, там дівчина разом із працівниками поліції несла службу з охорони громадського порядку під час місцевих виборів", - повідомили в університеті.

Так, повідомляється, що о пів на восьму годину ранку одному із членів виборчої комісії стало погано. 52-річний чоловік втратив свідомість і у конвульсіях впав на підлогу прямо посеред дільниці. Курсантка Ольга у цей час проходила повз. Дівчина не розгубилася і відразу кинулася допомагати.

"Згадала все, чому нас вчили викладачі з тактичної медицини. Мені допомагала жінка, одна із членкинь виборчої комісії. Ми поклали чоловіка на бік. Потім я попросила людей знайти щось м’яке, аби підмостити під голову. Щоби уникнути травмування ми зафіксували голову та тулуб чоловіка. Також я першою зателефонувала за номером "103", – розповіла Ольга Бойко.

Бригада невідкладної допомоги приїхала через 13 хвилин. Декілька разів чоловікові ставало краще, потім його стан погіршувався. Увесь цей час курсантка була поряд, тримала руки та ноги, якими хворий неконтрольовано розмахував.

Зі слів медиків, які прибули на виклик, у громадянина за невеликий проміжок часу сталося декілька епілептичних нападів. Після проведеної лікувальної терапії, чоловік ще довго не міг прийти до тями, він не розумів, що з ним сталося, втратив пам'ять. Коли йому стало легше, від госпіталізації відмовився.

Як повідомляв УНН, у Луцьку на одній із виборчих дільниць спостерігач-представник однієї з політичних партій вийшов через вікно через небажання бути присутнім на засіданні виборчої комісії.

Нагадаємо, у "Борисполі" у чоловіка стався приступ епілепсії.