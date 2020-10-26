В Каменском у члена избирательной комиссии случился приступ эпилепсии

"Курсантка 2-го курса факультета криминальной полиции Днепропетровского государственного университета внутренних дел Ольга Бойко оказала первую домедицинскую помощь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. Случилось это сегодня, 26 октября, на одном из избирательных участков города Каменского, там девушка вместе с работниками полиции несла службу по охране общественного порядка во время местных выборов", - сообщили в университете.

Так, сообщается, что в половине восьмого утра одному из членов избирательной комиссии стало плохо. 52-летний мужчина потерял сознание и в конвульсиях упал на пол прямо посреди участка. Курсантка Ольга в это время проходила мимо. Девушка не растерялась и сразу бросилась помогать.

"Вспомнила все, чему нас учили преподаватели с тактической медицины. Мне помогала женщина, одна из членов избирательной комиссии. Мы положили мужчину на сторону. Затем я попросила людей найти что-то мягкое, чтобы подлодить под голову. Чтобы избежать травмирования мы зафиксировали голову и туловище мужчины. Также я первой позвонила по номеру "103", - рассказала Ольга Бойко.

Бригада неотложной помощи приехала через 13 минут. Несколько раз мужчине становилось лучше, потом его состояние ухудшалось. Все это время курсантка была рядом, держала руки и ноги, которыми больной неконтролируемо размахивал.

По словам медиков, прибывших на вызов, у гражданина за небольшой промежуток времени произошло несколько эпилептических припадков. После проведенной лечебной терапии, мужчина еще долго не мог прийти в себя, он не понимал, что с ним произошло, потерял память. Когда ему стало легче, от госпитализации отказался.

Как сообщал УНН, в Луцке на одном из избирательных участков наблюдатель-представитель одной из политических партий вышел через окно из-за нежелания присутствовать на заседании избирательной комиссии.

Напомним, в "Борисполе" у мужчины случился приступ эпилепсии.