У "Борисполі" у чоловіка стався приступ епілепсії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" в одного з пасажирів стався приступ епілепсії. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає УНН.
"Прикордонники врятували життя пасажиру, який втратив свідомість на лінії паспортного контролю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прямуючи до кабіни паспортного контролю, йому стало зле. Прикордонники, які саме несли службу у пункті пропуску, миттєво зреагували. Один із них надавав першу медичну допомогу, інший — викликав медиків, які чергують в аеропорту.
"Прикордонникам вдалось привести чоловіка до тями та контролювали його стан до прибуття медиків, які й надали йому фахову допомогу. Як згодом з’ясувалося, у нашого 31-річного співвітчизника був приступ епілепсії", - відзначили прикордонники.
Зазначимо, на Харківщині під час пологів вдома померла жінка.