В "Борисполе" у мужчины случился приступ эпилепсии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" у одного из пассажиров случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
"Пограничники спасли жизнь пассажиру, который потерял сознание на линии паспортного контроля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что направляясь в кабину паспортного контроля, ему стало плохо. Пограничники, которые как раз несли службу в пункте пропуска, мгновенно среагировали. Один из них оказывал первую медицинскую помощь, второй - вызвал медиков, которые дежурят в аэропорту.
"Пограничникам удалось привести мужчину в чувство и контролировали его состояние до прибытия медиков, и предоставили ему профессиональную помощь. Как впоследствии выяснилось, у нашего 31-летнего соотечественника был приступ эпилепсии", - отметили пограничники.
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