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Актуальне
На Харківщині під час пологів вдома померла жінка

На Харківщині під час пологів вдома померла жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Харківській області жінка померла під час пологів на дому. Дитину вдалося врятувати. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Так, 21 жовтня близько 12:00 до Чугуївського відділу поліції від чергового лікаря швидкої допомоги надійшло повідомлення про пологи на дому. Бригада медиків, яка виїхала у селище Есхар, констатувала смерть породіллі.

"При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що 35-річна жінка народжувала на дому в антисанітарних умовах. В цей час за місцем проживання перебував батько дитини. Після пологів 42-річний чоловік пішов за ліками, а коли повернувся породілля вже померла. Батько дитини викликав швидку допомогу, які по приїзду констатували смерть жінки та направили до лікарні новонародженого хлопчика для встановлення стану здоров’я дитини", - йдеться в повідомленні.

Також з’ясувалось, що за всю вагітність жінка до лікарів не зверталась і на обліку у жіночій консультації не перебувала.

Окрім того, тіло померлої без видимих ознак насильницької смерті направлено на проведення судово-медичної експертизи.

"За даним фактом слідчі Чугуївського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Хусті розшукали лікаря районної лікарні, який переховувався від покарання через смерть породіллі.

Українські Національні Новини

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