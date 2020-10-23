В Харьковской области во время родов дома умерла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Харьковской области женщина умерла во время родов на дому. Ребенка удалось спасти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Так, 21 октября около 12:00 в Чугуевский отдел полиции от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение о родах на дому. Бригада медиков, которая выехала в поселок Эсхар констатировала смерть роженицы.
"При выезде на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что 35-летняя женщина рожала на дому в антисанитарных условиях. В это время по месту жительства находился отец ребенка. После родов 42-летний мужчина пошел за лекарствами, а когда вернулся роженица уже умерла. Отец ребенка вызвал скорую помощь, которые по приезду констатировали смерть женщины и направили в больницу новорожденного мальчика для установления состояния здоровья ", - говорится в сообщении.
Также выяснилось, что за всю беременность женщина к врачам не обращалась и на учете в женской консультации не состояла.
Кроме того, тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
"По данному факту следователи Чугуевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Хусте разыскали врача районной больницы, который скрывался от наказания из-за смерти роженицы.