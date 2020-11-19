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У Кабміні розповіли, які штрафи очікують міських голів за ігнорування карантину

У Кабміні розповіли, які штрафи очікують міських голів за ігнорування карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. На керівників міських рад будуть накладатися штрафи в розмірі 17 тисяч гривень, якщо підпорядковані комунальні заклади не будуть дотримуватися карантинних обмежень. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує кореспондент УНН.

“Сьогодні президент України підписав Закон, який дозволяє накладати штрафи негайно. Тобто, “плати, а потім оскаржуй”. Немає різниці чи ти власник будівельного магазину, чи міський голова — засновник комунального театру чи комунального музею... Якщо я правильно пригадую, це 17 тисяч гривень”, - зазначив міністр Кабінету міністрів.

Немчінов пояснив, чому саме міські голови будуть відповідати за порушення карантинних вимог комунальними підприємствами.

“Питання стояло, яким чином є вплив на міських голів, які порушують законодавство, коли відкривають комунальні заклади, засновниками яких є міські ради. У такому випадку, якщо вони йдуть на свідоме порушення постанови Кабінету міністрів, який визначає режим карантину вихідного дня, то, звичайно, національна поліція буде накладати штрафи”, - зазначив Немчінов.

Також урядовець зазначив, що ухвалення виконавчими комітетами міських рад документів про режим робочого дня під час вихідних, нічого більше — "як місцева політична гра".

“Ніхто не говорить про введення надзвичайного стану. Йдеться про виконання закону України, який визначає режим карантинних обмежень, пов'язаних із дотриманням санітарно-епідеміологічної небезпеки. Ви прекрасно знаєте, що в Україні діє режим надзвичайної ситуації. Відповідно до цього закону Кабінет міністрів регулює режим карантину”, - підсумував посадовець.

Раніше УНН повідомляв, що мерів міст будуть штрафувати за ігнорування карантину.

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