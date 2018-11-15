У Кабміні обурилися статтею у The Washington Post про нібито фінансування радикалів

“Разом із колегами були неприємно здивовані матеріалом, що вийшов у The Washington Post — „Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp“ 12 листопада ц.р., а потім ще у кількох міжнародних виданнях. Автор матеріалу стверджує, що Міністерство молоді та спорту нібито фінансує радикальні націоналістичні організації — зокрема, в статті йдеться про те, що у цьому році Міністерство молоді та спорту виділило 4 мільйони гривень (близько 150 тисяч доларів) на фінансування декількох молодіжних таборів, що проводяться націоналістами, зокрема молодіжною організацією „Сокіл свободи“, де навчають убивати росіян, а також що Міністерство нібито потурає ксенофобії і расизму”, — розповів міністр.

За словами Жданова, згаданий у статті табір справді проводиться за кошти його учасників, а не Мінмолодьспорту, у червні у Тернопільській області, але інформація, викладена у статті щодо цього табору є відвертою неправдою.

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“Міністерство молоді та спорту не фінансувало і не фінансує громадські організації. Через конкурси проектів бюджетні кошти виділяються виключно на підтримку реалізації проектів громадських організацій. Дійсно, в цьому році із бюджету Міністерства було виділено 4 мільйони гривень саме на підтримку таких проектів: таборування, семінари, конференції, які громадські організації проводять у різних регіонах України, і так чи інакше пов’язані із темою національно-патріотичного виховання”, — зазначив він.

Міністр зазначив, що Тернопільська обласна молодіжна організація “Сокіл свободи” подавала документи на участь у цьогорічному конкурсі, але її заявку було відхилено, про це зазначено у рішенні конкурсної комісії.

Жданов запевнив, що конкурс щодо проектів із національно-патріотичного виховання здійснюється прозоро. При цьому, уточнив він, під час розгляду проектів конкурсна комісія аналізує їх, зокрема на наявність у них проявів ксенофобії та дискримінації.

Крім того, як наголосив міністр, у конкурсі не брала участь жодна організація, щодо якої є факти протиправної діяльності, зокрема на ґрунті ксенофобії, встановлені судовим рішенням відповідно до статті 62 Конституції України.

“Мені шкода, що поважні видання „повелись“ на гарячу начебто тему, не перевіривши факти. Але, з іншого боку, ця стаття і подібні їй є непрямим підтвердженням того, що національно-патріотичне виховання в Україні дійсно міцніє. Бо когось дуже нервує те, що молоді громадяни України стають більш свідомими, вивчають власну історію, усвідомлюють виклики, які постають перед нашою державою. Все це є свідченням того, що ми все робимо правильно.

А журналістів, українських і іноземних, традиційно закликаю до плідної і чесної співпраці”, — резюмував Жданов.

Нагадаємо, приватна газета Алжиру Le Jeune Independanl розмістила на своїх сторінках антиукраїнську публікацію автора М.Камеля під назвою “Ізраїль озброює неонацистів в Україні”.