У Кабміні обурилися статтею у The Washington Post про нібито фінансування радикалів

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов спростував інформацію, яка надрукована у статті The Washington Post – "Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp" про те, що нібито Мінмолодьспорту фінансує радикальні націоналістичні організації. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.