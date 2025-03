В Кабмине возмутились статьей в The Washington Post о финансировании радикалов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опроверг информацию, напечатанную в статье The Washington Post - "Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp" о том, что якобы Минмолодьспорта финансирует радикальные националистические организации. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.