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В Кабмине возмутились статьей в The Washington Post о финансировании радикалов

В Кабмине возмутились статьей в The Washington Post о финансировании радикалов

Киев  •  УНН

 • 7786 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опроверг информацию, напечатанную в статье The Washington Post - "Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp" о том, что якобы Минмолодьспорта финансирует радикальные националистические организации. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Вместе с коллегами были неприятно удивлены материалом, вышедшем в The Washington Post — „Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp“ 12 ноября с.г., а потом еще в нескольких международных изданиях. Автор материала утверждает, что Министерство молодежи и спорта якобы финансирует радикальные националистические организации — в частности, в статье говорится о том, что в этом году Министерство молодежи и спорта выделило 4 миллиона гривен (около 150 тысяч долларов) на финансирование нескольких молодежных лагерей, проводимых националистами, в частности молодежной организацией „Сокол свободы“, где учат убивать россиян, а также Министерство якобы потакает ксенофобии и расизму”, — рассказал министр.

По словам Жданова, упомянутый в статье лагерь действительно проводился, но за средства участников, а не Минмолодьспорта, в июне в Тернопольской области, но информация, изложенная в статье по этому лагерю, является откровенной ложью.

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“Министерство молодежи и спорта не финансировало и не финансирует общественные организации. Через конкурсы проектов бюджетные средства выделяются исключительно на поддержку реализации проектов общественных организаций. Действительно, в этом году из бюджета Министерства было выделено 4 миллиона гривен именно на поддержку таких проектов: лагеря, семинары, конференции, которые общественные организации проводят в разных регионах Украины, и так или иначе связаны с темой национально-патриотического воспитания”, — отметил он.

Министр отметил, что Тернопольская областная молодежная организация “Сокол свободы” подавала документы на участие в конкурсе, но ее заявка была отклонена, об этом говорится в решении конкурсной комиссии.

Жданов заверил, что конкурс по проектам о национально-патриотическом воспитании осуществляется прозрачно. При этом, уточнил он, при рассмотрении проектов конкурсная комиссия анализирует их, в частности на наличие в них проявлений ксенофобии и дискриминации.

Кроме того, как отметил министр, в конкурсе не участвовала ни одна организация, в отношении которой есть факты противоправной деятельности, в том числе на почве ксенофобии, установленные судебным решением в соответствии со статьей 62 Конституции Украины.

“Мне жаль, что уважаемые издания ”повелись“ на вроде как горячую тему, не проверив факты. Но, с другой стороны, эта статья и подобные ей является косвенным подтверждением того, что национально-патриотическое воспитание в Украине действительно крепнет. Потому-то очень нервничает то, что молодые граждане Украины становятся более сознательными, изучают свою историю, осознают вызовы, которые возникают перед нашим государством. Все это является свидетельством того, что мы все делаем правильно.

А журналистов, украинских и иностранных, традиционно призываю к плодотворной и честного сотрудничества”, — резюмировал Жданов.

Напомним, частная газета Алжира Le Jeune Independanl разместила на своих страницах антиукраинскую публикацию автора М.Камеля под названием “Израиль вооружает неонацистов в Украине”.

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