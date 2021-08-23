У Грузії від коронавірусу померла двічі вакцинована людина

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Як повідомляється, Катерина Тикарадзе розповіла про те, що у Грузії від COVID-19 померла двічі вакцинована людина. Проте міністр зазначила, що це не повинно бути приводом для паніки, оскільки такі випадки в світі поодинокі, і в більшості випадків вакцина захищає людину від летального результату.

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“Такий випадок дійсно зафіксовано, це дуже сумний факт. Хоча подібні поодинокі випадки були зафіксовані в світі, як на сьогодні і в Грузії, це не повинно бути приводом для паніки, оскільки це всього 0,001%. Вакцина в цілому захищає нас від смертельних випадків. У таких пацієнтів розвинулися несумісні для життя ушкодження, викликані їх хронічними захворюваннями, і в цьому випадку зусилля лікарів виявилися безрезультатними”, - заявила Тикарадзе.

Нагадаємо

США подарували Грузії 500 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, також прибули 15 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Литви.