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У Грузії від коронавірусу померла двічі вакцинована людина

У Грузії від коронавірусу померла двічі вакцинована людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Грузії був зафіксований випадок смерті двічі вакцинованої людини. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тикарадзе, передає УНН з посиланням на Грузия Online.

Деталі

Як повідомляється, Катерина Тикарадзе розповіла про те, що у Грузії від COVID-19 померла двічі вакцинована людина. Проте міністр зазначила, що це не повинно бути приводом для паніки, оскільки такі випадки в світі поодинокі, і в більшості випадків вакцина захищає людину від летального результату.

Цитата

“Такий випадок дійсно зафіксовано, це дуже сумний факт. Хоча подібні поодинокі випадки були зафіксовані в світі, як на сьогодні і в Грузії, це не повинно бути приводом для паніки, оскільки це всього 0,001%. Вакцина в цілому захищає нас від смертельних випадків. У таких пацієнтів розвинулися несумісні для життя ушкодження, викликані їх хронічними захворюваннями, і в цьому випадку зусилля лікарів виявилися безрезультатними”, - заявила Тикарадзе.

Нагадаємо

США подарували Грузії 500 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, також прибули 15 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Литви.

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