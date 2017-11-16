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У ГПУ повідомили про допит свідка у справі Єфремова

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Відбулося засідання в Старобільському районному суді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олександра Єфремова, під час якого був допитаний екс-заступник начальника УСБУ в Луганській області, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

“В ході судового розгляду допитано як свідка колишнього заступника начальника УСБУ в Луганській області, який повідомив про обставини проведення мітингів, захоплення адміністративних приміщень та підготовки до проведення незаконного референдуму весною 2014 року на території Луганської області. Серед іншого, свідок надав показання щодо причетності до кримінальних правопорушень окремих депутатів Луганської обласної ради та учасників громадських організацій Луганської області”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що судовий розгляд у кримінальному провадженні триває, наступне засідання відбудеться вже сьогодні. Під час нього продовжиться допит свідків сторони обвинувачення.

Нагадаємо, О.Єфремова обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня суд відмовився звільняти Єфремова з-під варти.

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