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В ГПУ сообщили о допросе свидетеля по делу Ефремова

В ГПУ сообщили о допросе свидетеля по делу Ефремова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Состоялось заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Александра Ефремова, во время которого был допрошен экс-заместитель начальника УСБУ в Луганской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

“В ходе судебного разбирательства допрошено в качестве свидетеля бывшего заместителя начальника УСБУ в Луганской области, который сообщил об обстоятельствах проведения митингов, захватах административных помещений и подготовках к проведению незаконного референдума весной 2014 году на территории Луганской области. Среди прочего, свидетель предоставил показания о причастности к уголовным преступлениям отдельных депутатов Луганского областного совета и участников общественных организаций Луганской области”, — говорится в сообщении.

Также указано, что судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится уже сегодня. В его ходе продолжится допрос свидетелей стороны обвинения.

Напомним, Ефремова обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, 27 октября суд отказался освобождать Ефремова из-под стражи.

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