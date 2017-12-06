У ГПУ назвали статті, за якими підозрюється Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Оголошено розшук Міхеіла Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 КК України. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і СБУ", - повідомила вона.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко закликав Саакашвілі вранці 6 грудня прийти до СБУ для вручення підозри.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 декабря 2017 г.
2. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і СБУ— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 декабря 2017 г.