В ГПУ назвали статьи, по которым подозревается Саакашвили

"Объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 УК Украины. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ", - сообщила она.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко призвал Саакашвили утром 6 декабря прийти в СБУ для вручения подозрения.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України.

2. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і СБУ