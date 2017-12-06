В ГПУ назвали статьи, по которым подозревается Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Криминального кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 УК Украины. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ", - сообщила она.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко призвал Саакашвили утром 6 декабря прийти в СБУ для вручения подозрения.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 декабря 2017 г.
2. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і СБУ— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 декабря 2017 г.