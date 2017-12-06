В ГПУ назвали статьи, по которым подозревается Саакашвили

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4978 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17755 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97780 просмотра

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10 марта, 18:32 • 109686 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130147 просмотра

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Криминального кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 УК Украины. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ", - сообщила она.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко призвал Саакашвили утром 6 декабря прийти в СБУ для вручения подозрения.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України.

— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 декабря 2017 г.

2. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і СБУ

— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 декабря 2017 г.

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