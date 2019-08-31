У Гонконзі проти протестувальників поліцейські пустили в хід водомети
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Поліція в Гонконзі застосувала водомети і сльозогінний газ проти протестувальників за демократію, які сьогодні, ігноруючи заборону, зібралися на мітинг, вже 13-і вихідні поспіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
"Поліція Гонконгу використовує сльозогінний газ і водомети, щоб спробувати відігнати протестувальників за межі урядового кварталу", - пише видання.
Так, 31 серпня десятки тисяч протестувальників за демократію проігнорували заборону поліції на мітинг в Гонконзі і вийшли на акцію.
Поліція встановила додаткові загородження і "підтягнула" два водомети до офісу уряду Китаю, розгорнула свої підрозділи в різних місцях.
Раніше 31 серпня близько 1000 осіб пройшли християнським маршем через центральний Гонконг. Релігійні збори не вимагають схвалення поліції.
VIDEO:Police fire water cannon and tear gas at #HongKong pro-democracy protesters outside the city's parliament, as demonstrators defied a ban on rallying, the arrests of activists and threats from China to take to the streets for a 13th straight weekend pic.twitter.com/zgacVsRB5b— AFP news agency (@AFP) August 31, 2019