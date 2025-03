У Гонконзі проти протестувальників поліцейські пустили в хід водомети

"Поліція Гонконгу використовує сльозогінний газ і водомети, щоб спробувати відігнати протестувальників за межі урядового кварталу", - пише видання.

Так, 31 серпня десятки тисяч протестувальників за демократію проігнорували заборону поліції на мітинг в Гонконзі і вийшли на акцію.

Поліція встановила додаткові загородження і "підтягнула" два водомети до офісу уряду Китаю, розгорнула свої підрозділи в різних місцях.

Раніше 31 серпня близько 1000 осіб пройшли християнським маршем через центральний Гонконг. Релігійні збори не вимагають схвалення поліції.

VIDEO:Police fire water cannon and tear gas at #HongKong pro-democracy protesters outside the city's parliament, as demonstrators defied a ban on rallying, the arrests of activists and threats from China to take to the streets for a 13th straight weekend pic.twitter.com/zgacVsRB5b

— AFP news agency (@AFP) August 31, 2019