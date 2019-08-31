В Гонконге против протестующих полицейские пустили в ход водометы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Полиция в Гонконге применила водометы и слезоточивый газ против протестующих за демократию, которые сегодня, игнорируя запрет, собрались на митинг, уже 13-е выходные подряд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
"Полиция Гонконга использует слезоточивый газ и водометы, чтобы попытаться отогнать протестующих за пределы правительственного квартала", - пишет издание.
Так, 31 августа десятки тысяч протестующих за демократию проигнорировали запрет полиции на митинг в Гонконге и вышли на акцию.
Полиция установила дополнительные заграждения и "подтянула" два водомета к офису правительства Китая, развернула свои подразделения в разных местах.
Раньше 31 августа около 1000 человек прошли христианским маршем через центральный Гонконг. Религиозные собрания не требуют одобрения полиции.
VIDEO:Police fire water cannon and tear gas at #HongKong pro-democracy protesters outside the city's parliament, as demonstrators defied a ban on rallying, the arrests of activists and threats from China to take to the streets for a 13th straight weekend pic.twitter.com/zgacVsRB5b— AFP news agency (@AFP) August 31, 2019