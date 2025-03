В Гонконге против протестующих полицейские пустили в ход водометы

"Полиция Гонконга использует слезоточивый газ и водометы, чтобы попытаться отогнать протестующих за пределы правительственного квартала", - пишет издание.

Так, 31 августа десятки тысяч протестующих за демократию проигнорировали запрет полиции на митинг в Гонконге и вышли на акцию.

Полиция установила дополнительные заграждения и "подтянула" два водомета к офису правительства Китая, развернула свои подразделения в разных местах.

Раньше 31 августа около 1000 человек прошли христианским маршем через центральный Гонконг. Религиозные собрания не требуют одобрения полиции.

VIDEO:Police fire water cannon and tear gas at #HongKong pro-democracy protesters outside the city's parliament, as demonstrators defied a ban on rallying, the arrests of activists and threats from China to take to the streets for a 13th straight weekend pic.twitter.com/zgacVsRB5b

— AFP news agency (@AFP) August 31, 2019