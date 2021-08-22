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17 березня, 19:38 • 106302 перегляди

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17 березня, 18:58 • 140689 перегляди

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У Франції врятували майже 100 мігрантів

У Франції врятували майже 100 мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Близько 100 мігрантів були врятовані недалеко від узбережжя Кале на півночі Франції. Про це повідомляє УУНН з посилннаям на Reuters.

Деталі

Близько 100 мігрантів були врятовані недалеко від узбережжя Кале на півночі Франції під час спроби перетнути Ла -Манш, повідомило місцеве морське управління Франції в суботу, не уточнюючи, звідки прибули ці мігранти.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив цього місяця, що існує ризик, що хвиля мігрантів прокотиться до Європи через потрясіння в Афганістані після того, як ісламісти -таліби захопили владу в цій країні. 

Нагадаємо

120 нелегальних мігрантів були врятовані та повернуті до Лівії.

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