У Франції врятували майже 100 мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Близько 100 мігрантів були врятовані недалеко від узбережжя Кале на півночі Франції. Про це повідомляє УУНН з посилннаям на Reuters.
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Близько 100 мігрантів були врятовані недалеко від узбережжя Кале на півночі Франції під час спроби перетнути Ла -Манш, повідомило місцеве морське управління Франції в суботу, не уточнюючи, звідки прибули ці мігранти.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив цього місяця, що існує ризик, що хвиля мігрантів прокотиться до Європи через потрясіння в Афганістані після того, як ісламісти -таліби захопили владу в цій країні.
Нагадаємо
120 нелегальних мігрантів були врятовані та повернуті до Лівії.