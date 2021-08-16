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Біля узбережжя Лівії врятували 120 нелегалів

Біля узбережжя Лівії врятували 120 нелегалів

Київ • УНН

 • 13849 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Верховний комісар ООН у справах біженців (УВКБ ООН) заявив, що 120 нелегальних мігрантів були врятовані та повернуті до Лівії. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.

Цитата

“Раніше сьогодні близько 120 осіб були врятовані/перехоплені береговою охороною Лівії під час двох операцій з висадки”, — написав УВКБ ООН у Twitter.

Особи були повернуті на військово-морську базу “Триполі”.

Доповнення

Лівія страждає від небезпеки та хаосу з часів падіння свого лідера Муаммара Каддафі у 2011 році, що зробило північноафриканську країну найкращим пунктом відправлення для нелегальних мігрантів, які хочуть перетнути Середземне море до європейських берегів.

За даними Міжнародної організації з міграції, цьогоріч понад 20 000 нелегальних мігрантів, включаючи жінок та дітей, були врятовані, а сотні інших загинули або зникли безвісти біля узбережжя Лівії на центрально -середземноморському маршруті.

Нагадаємо

Військово-морські сили Лівії повідомили, що їх берегова охорона врятувала 71 нелегального іммігранта біля західного узбережжя країни.

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