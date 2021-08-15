Біля узбережжя Лівії врятували понад 70 нелегалів

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Іммігранти прямували до Європи на гумовому човні, коли патруль берегової охорони вирушив їх рятувати після того, як отримав сигнал лиха

Іммігранти були передані до відділу боротьби з незаконною імміграцією, який завершить процедури їх депортації безпечно назад у країни походження.

Нагадаємо

Біля південно-східних берегів Тунісу врятовано близько 95 нелегальних мігрантів.