Біля узбережжя Лівії врятували понад 70 нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Військово-морські сили Лівії у суботу повідомили, що їх берегова охорона врятувала 71 нелегального іммігранта біля західного узбережжя країни. Про це пше УНН з посиланням на Хinhua.
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Іммігранти прямували до Європи на гумовому човні, коли патруль берегової охорони вирушив їх рятувати після того, як отримав сигнал лиха
Іммігранти були передані до відділу боротьби з незаконною імміграцією, який завершить процедури їх депортації безпечно назад у країни походження.
Нагадаємо
Біля південно-східних берегів Тунісу врятовано близько 95 нелегальних мігрантів.