У побережья Ливии спасли более 70 нелегалов

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 17025 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 48161 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 136148 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 153980 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124736 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120963 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157876 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124907 просмотра

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169309 просмотра

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Актуальное
У побережья Ливии спасли более 70 нелегалов

У побережья Ливии спасли более 70 нелегалов

Киев  •  УНН

 • 12217 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Военно-морские силы Ливии в субботу сообщили, что их береговая охрана спасла 71 нелегального иммигранта у западного побережья страны. Об этом пше УНН со ссылкой на Хinhua.

Детали

Иммигранты направлялись в Европу на резиновой лодке, когда патруль береговой охраны отправился их спасать после того, как получил сигнал бедствия

Иммигранты были переданы в отдел борьбы с незаконной иммиграцией, который завершит процедуры их депортации безопасно назад в страну происхождения.

Напомним

У юго-восточных берегов Туниса спасены около 95 нелегальных мигрантов.

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