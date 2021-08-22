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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 109991 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128219 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 131941 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193195 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140231 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132213 просмотра

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Во Франции спасли почти 100 мигрантов

Во Франции спасли почти 100 мигрантов

Киев  •  УНН

 • 15573 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Около 100 мигрантов были спасены недалеко от побережья Кале на севере Франции. Об этом сообщает УУНН с посилннаям на Reuters.

Детали

Около 100 мигрантов были спасены недалеко от побережья Кале на севере Франции при попытке пересечь Ла -Манш, сообщило местное морское управление Франции в субботу, не уточняя, откуда прибыли эти мигранты.

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил в этом месяце, что существует риск, что волна мигрантов прокатится в Европу через потрясения в Афганистане после того, как исламисты-талибы захватили власть в этой стране.

Напомним

120 нелегальных мигрантовбыли спасены и возвращены в Ливию.

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