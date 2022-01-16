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У Франції схвалили введення COVID-перепустки

У Франції схвалили введення COVID-перепустки

Київ • УНН

 • 23703 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Парламент Франції ухвалив остаточне рішення щодо запровадження у країні COVID-перепустки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Законопроект про COVID-перепустку підтримало 215 депутатів нижньої палати, 58 проголосували проти, семеро утрималися.

Сертифікати про наявність вакцинації проти коронавірусу стануть обов’язковими для відвідування ресторанів, кафе, кінотеатрів, а також для поїздок потягом. Раніше у громадські місця можна було потрапити за наявності негативного COVID-тесту.

COVID-перепустку можуть дістати люди віком від 16 років, які провели повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Додамо

Наразі у Франції триває п’ята хвиля пандемії коронавірусу. У країні за добу фіксують понад 300 тисяч нових хворих. Водночас порівняно з першою хвилею, яка була у березні-квітні 2020 року, значно скоротилася кількість смертей госпіталізацій.

За даними міністерства охорони здоров'я, майже 78% населення Франції повністю вакциновано.

Нагадаємо

У Франції схвалили вакцину проти COVID-19 від компанії Novavax.

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