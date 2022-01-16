У Франції схвалили введення COVID-перепустки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Парламент Франції ухвалив остаточне рішення щодо запровадження у країні COVID-перепустки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Законопроект про COVID-перепустку підтримало 215 депутатів нижньої палати, 58 проголосували проти, семеро утрималися.
Сертифікати про наявність вакцинації проти коронавірусу стануть обов’язковими для відвідування ресторанів, кафе, кінотеатрів, а також для поїздок потягом. Раніше у громадські місця можна було потрапити за наявності негативного COVID-тесту.
COVID-перепустку можуть дістати люди віком від 16 років, які провели повний курс вакцинації проти коронавірусу.
Додамо
Наразі у Франції триває п’ята хвиля пандемії коронавірусу. У країні за добу фіксують понад 300 тисяч нових хворих. Водночас порівняно з першою хвилею, яка була у березні-квітні 2020 року, значно скоротилася кількість смертей госпіталізацій.
За даними міністерства охорони здоров'я, майже 78% населення Франції повністю вакциновано.
Нагадаємо
У Франції схвалили вакцину проти COVID-19 від компанії Novavax.