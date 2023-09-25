У Форумі оборонних індустрій підтвердили участь 165 оборонних компаній з 26 країн - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Участь в українському Форумі оборонних індустрій підтвердили вже 165 оборонних компаній з 26 країн, повідомив у понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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"165 оборонних компаній з 26 країн вже підтвердили участь в нашому Форумі оборонних індустрій. Він дасть потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів. Працюємо разом з міністром стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним та міністром оборони України Рустемом Умеровим над тим, щоб DFNC1 став історією успіху", - написав Кулеба у соцмережі X.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський у серпні анонсував, що Україна планує восени провести Форум оборонних індустрій за участю українських і іноземних виробників зброї.