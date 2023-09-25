У Форумі оборонних індустрій підтвердили участь 165 оборонних компаній з 26 країн - Кулеба

Цитата

"165 оборонних компаній з 26 країн вже підтвердили участь в нашому Форумі оборонних індустрій. Він дасть потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів. Працюємо разом з міністром стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним та міністром оборони України Рустемом Умеровим над тим, щоб DFNC1 став історією успіху", - написав Кулеба у соцмережі X.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський у серпні анонсував, що Україна планує восени провести Форум оборонних індустрій за участю українських і іноземних виробників зброї.