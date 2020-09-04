У Філарета виявили COVID-19: він госпіталізований
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Святійшого Патріарха Філарета виявили COVID-19, наразі він проходить лікування у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Української Православної Церкви Київського Патріархату.
“Повідомляємо, що у Святійшого Патріарха Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я Патріарха задовільний”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Київський Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир Православної церкви України оголосив про закриття на карантин, оскільки у мешканців монастиря підтвердили COVID-19.