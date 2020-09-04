У Филарета обнаружили COVID-19: он госпитализирован
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. У Святейшего Патриарха Филарета обнаружили COVID-19, сейчас он проходит лечение в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.
"Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Филарета, во время планового тестирования, выявлено положительный результат на COVID-19. Сейчас владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Напомним, Киевский Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины объявил о закрытии на карантин, поскольку у жителей монастыря подтвердили COVID-19.