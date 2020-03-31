У ДТП загинув один із засновників банку “Аваль”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У ДТП, яка сталася на трасі Київ-Чоп, загинув бізнесмен Федір Шпиг. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Трагічна подія сталася сьогодні на території Житомирської області, на 215 км автодороги Київ-Чоп.
Mercedes Benz під керуванням бізнесмена, за попередньою інформацією, з’їхав у кювет та перекинувся. У результаті ДТП Шпиг загинув.
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Обставини та причини аварії наразі встановлюються правоохоронцями.
Федір Шпиг — український бізнесмен. На початку 90-х років разом з партнерами заснував банк “Аваль”, який 2005 року був проданий австрійській групі Raiffeisen International. Гроші бізнесмен вклав у власний бізнес, заснувавши групу “Молочний альянс”.