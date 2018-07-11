У Домініканській Республіці через циклон "Беріл" знеструмлено 140 тисяч будинків

За даними видання, “Беріл” приніс з собою проливні дощі, що призвели до затоплення сотень будинків. Найгірше виглядає ситуація в південній провінції Сан-Крістобаль. Там через повені були евакуйовані близько 900 осіб.

Раніше у вівторок циклон залишив без електрики майже 15 тисяч будинків в Пуерто-Ріко. “Беріл” став другим тропічним штормом, сформованим в цьому році в Атлантичному океані. Кілька днів тому він посилився до урагану, проте потім ослаб і почав розсіюватися.

Тим часом сформований в Атлантиці тропічний шторм “Кріс” у вівторок посилився до категорії урагану. Тепер він знаходиться приблизно в 330 км на південний схід від узбережжя штату Північна Кароліна. Ураган переміщається в північно-східному напрямку зі швидкістю близько 4,5 м/с. Швидкість вітру в його епіцентрі досягає приблизно 38 м/с.

Як повідомляв УНН, на Китай насувається потужний тайфун.