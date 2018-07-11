У Домініканській Республіці через циклон "Беріл" знеструмлено 140 тисяч будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Близько 140 тисяч будинків залишилися без електропостачання в Домініканській Республіці після проходження циклону “Беріл”. Про це повідомила домініканська газета Diario Libre, інформує УНН.
За даними видання, “Беріл” приніс з собою проливні дощі, що призвели до затоплення сотень будинків. Найгірше виглядає ситуація в південній провінції Сан-Крістобаль. Там через повені були евакуйовані близько 900 осіб.
Раніше у вівторок циклон залишив без електрики майже 15 тисяч будинків в Пуерто-Ріко. “Беріл” став другим тропічним штормом, сформованим в цьому році в Атлантичному океані. Кілька днів тому він посилився до урагану, проте потім ослаб і почав розсіюватися.
Тим часом сформований в Атлантиці тропічний шторм “Кріс” у вівторок посилився до категорії урагану. Тепер він знаходиться приблизно в 330 км на південний схід від узбережжя штату Північна Кароліна. Ураган переміщається в північно-східному напрямку зі швидкістю близько 4,5 м/с. Швидкість вітру в його епіцентрі досягає приблизно 38 м/с.
Як повідомляв УНН, на Китай насувається потужний тайфун.