У Дніпрі з палаючої квартири пожежники врятували чоловіка

Деталі

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що пожежа виникла в спальній кімнаті квартири на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. У вікні оселі знаходився чоловік який благав про допомогу.

Під час ліквідації пожежі, рятувальниками було врятовано чоловіка 1955 року народження. Вогнеборці вивели власника з палаючої з квартири на 4-му поверсі та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Чоловік після обстеження від госпіталізації відмовився.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі, балкон квартири на 4 поверсі. Загальна площа пожежі склала 10 м.кв.

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