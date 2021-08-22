У Дніпрі з палаючої квартири пожежники врятували чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Дніпрі сьогодні вночі горіла квартира у багатоповерхівці на проспекті Миру Індустріального району. Пожежники врятували з палаючої кімнати чоловіка, який просив про допомогу, інформують у ДСНС, пише УНН.
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По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що пожежа виникла в спальній кімнаті квартири на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. У вікні оселі знаходився чоловік який благав про допомогу.
Під час ліквідації пожежі, рятувальниками було врятовано чоловіка 1955 року народження. Вогнеборці вивели власника з палаючої з квартири на 4-му поверсі та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Чоловік після обстеження від госпіталізації відмовився.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі, балкон квартири на 4 поверсі. Загальна площа пожежі склала 10 м.кв.
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