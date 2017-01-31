У Дніпрі розпочали збір речей для мешканців Авдіївки

В облраді відкрили приймальню необхідних речей для мешканців Авдіївки.

“Обласна рада виділила приміщення приймальні для того, щоб приносили сюди речі. Ми вже почали збирати те, що можуть передати”, — сказав заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгер Куюмчян.

Більш за все наразі потрібні термокомплекти, паливо для генераторів, теплі речі та їжа, яку не потрібно готувати. Першу партію передадуть вже найближчої доби.

Нагадаємо, президент ПАРЄ Турбйорн Ягланд висловив своє занепокоєння ситуація, яка склалася на Донбасі.