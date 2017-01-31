В Днепре начали сбор вещей для жителей Авдеевки
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 31 января. УНН. Неравнодушных граждан просят о помощи в Днепре. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники областного совета.
В облсовете начали сбор необходимых вещей для жителей Авдеевки.
"Областной совет выделил помещение приемной для того, чтобы приносили сюда вещи. Мы уже начали собирать то, что могут передать", - сказал заместитель главы Днепропетровского областного совета Мгер Куюмчян.
Больше всего сейчас нужны термокомплекты, топливо для генераторов, теплые вещи и еда, которую нужно готовить. Первую партию передадут уже в ближайшие сутки.
Напомним, президент ПАСЕ Турбьерн Ягланд выразил свою обеспокоенность ситуацией, которая сложилась га Донбассе.