У дитсадку під Києвом у 14 вихованців виявили ознаки ротавірусу: відкрито справу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Ірпені, Київська область, у 14 вихованців дошкільного навчального закладувиявлено ознаки ротавірусної інфекції, у однієї дитини даний діагноз підтверджено лікарями. Як повідомили у прокуратурі Київської області, за фактом інфікування відкрито справу, передає УНН.
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За даними правоохоронців, встановлено, що у січні поточного року у 14 дітей – вихованців дошкільного навчального закладу в Ірпені виявлено ознаки ротавірусної інфекції, у однієї дитини даний діагноз підтверджено лікарями та вона перебуває на лікуванні.
За вказаним фактом ювенальні прокурори Бучанської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).
На даний час у вказаному кримінальному провадженні встановлюються обставини захворювання дітей, а також проводяться відповідні санітарно-епідемічні та лабораторні дослідження Бучанським відділом Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області.
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