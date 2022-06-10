У десяти населених пунктах білорусі перебувають війська рф – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У десяти населених пунктах білорусі перебувають російські війська. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає УНН.
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“Вони (російські війська – ред.) там є. Я не скажу вам точну кількість, але дислокуються російські підрозділи. Близько десяти населених пунктів, де військовослужбовці армії росії є. Крім того, ми знаємо про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", які також розгорнуті на території білорусі, і це несе загрозу продовження завдання ракетних ударів по нашій території”, - заявив Мотузяник.
Деталі
Речник Міноборони також зазначив, що впродовж останніх кількох тижнів збройні сили білорусі у складі до семи батальйонів намагаються "прикривати" ділянку білорусько-українського кордону.
Водночас він нагадав, що білорусь погрожує збільшити чисельність збройних сил республіки до 80 тисяч.
За словами Мотузяника, у найближчій перспективі не видно створення якогось потужного угруповання в білорусі.
"Це більше демонстраційні дії, в тому числі з боку підрозділів російської армії. І основна мета – це відтягнути наші сили, не допустити їх перекидання на інші напрямки", - вважає Мотузяник.
Доповнення
Як писав УНН, на території республіки білорусь почалося активне формування підрозділів “народного ополчення”. Підрозділи збройних сил цієї держави продовжують прикривати ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.