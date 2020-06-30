У Держстаті підрахували кількість українців, які працюють без трудової книжки

Згідно з даними Держстату, у період з січня по березень 2020 року 3,4 млн українців були неформально зайняті. З них 1,35 млн жінок та 2 млн чоловіків віком 15-70 років.

Повідомляється, що найчастіше неофіційно працювали мешканці сіл - їх кількість становить 1,8 млн.

Вказано, що кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років становить 20,6% від загальної кількості зайнятого населення. За наймом працювали 1,5 млн людей, а не за наймом - 1,9 млн осіб.

Зазначається, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, рівень безробіття в Україні скоротився до 8,6%.