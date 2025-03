У Держдепі США попередили про небезпеки “Маршу рівності” у Києві

“Попередження щодо безпеки: марш до "КиївПрайду“ розпочнеться о 10 годині ранку 17 червня в центрі Києва (перетин вулиць Володимирської та Хмельницького). Деякі групи висловили бажання зірвати цю подію шляхом проведення контр-демонстрацій та/або залякування учасників після його завершення”, — йдеться в попередженні.

Як повідомляв УНН, правоохоронні органи України володіють інформацією про наміри праворадикально налаштованих активістів перешкодити проведенню “Маршу рівності” 17 червня у Києві і закликають їх не переходити межу дозволеного.

#Ukraine Security Alert: KyivPride March will begin at 10AM on 6/17 in central Kyiv (intersection of Volodymyrska & Khmelnytskoho). Some groups have expressed a desire to disrupt this event by conducting counter-demonstrations and/or harassing participants upon conclusion. pic.twitter.com/T2RadWk28K

— Travel - State Dept (@TravelGov) 15 июня 2018 г.