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У День Соборності у Києві внесуть зміни у роботу наземного транспорту

У День Соборності у Києві внесуть зміни у роботу наземного транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. З нагоди відзначення Дня Соборності України 22 січня буде внесено зміни у роботу наземного транспорту, а саме тролейбусів маршрутів № 5,8,9,17,93Н та автобусів маршрутів № 24,62,114, передає УНН із посиланням на прес-службу “Київпастранс”.

Наголошується, що рух тролейбусів маршрутів № 5,8,9,17 організовано зі змінами: відповідно від вул. Білицької, вул. Смілянської, аеропорту Київ та пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — бульв. Тараса Шевченка, далі за діючим маршрутом;

— автобусів маршруту № 24 на ділянках від Націоального музею історії України в Другій світовій війні до ст.м. “Арсенальна” та від Залізничного вокзалу Центральний до ст.м. “Університет”;

— автобусів маршруту № 62 від Ботанічного саду до ст.м. “Арсенальна”;

— автобусів маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Григорія Сковороди за діючим маршрутом, далі — вул. Межигірська — вул. Електриків — вул. Набережно-Рибальська, далі за діючим маршрутом.

У повідомленні зазначається, що зміна в маршрутах відбудеться через перекриттяруху транспорту на бульварі Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Пушкінської), вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького), вул. Терещенківській, Європейській площі, вул. Грушевського (на ділянці від Петрівської алеї до Європейської площі).

А також зазначається, що заплановано скорегувати останнє відправлення нічного тролейбусного маршруту № 93Н від зупинки “Ст.м. “Площа Льва Толстого” о 5-50 год.

Нагадаємо, 12 січня у Києві на годину було призупинено рух трамваїв у районі метро Чернігівська.

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