По случаю Дня Соборности в Киеве будут внесены изменения в работу наземного транспорта

ukru
19:49 • 18000 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 102751 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 108203 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 106338 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 131045 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112288 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119726 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130075 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140182 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144536 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 36143 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 105795 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103714 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 41592 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 78705 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 18000 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 102751 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 78705 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103714 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 131045 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135925 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 144199 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149178 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147763 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151221 просмотра
Актуальное
По случаю Дня Соборности в Киеве будут внесены изменения в работу наземного транспорта

По случаю Дня Соборности в Киеве будут внесены изменения в работу наземного транспорта

Киев • УНН

 • 9180 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. По случаю Дня Соборности Украины 22 января будут внесены изменения в работу наземного транспорта, а именно троллейбусов маршрутов № 5, 8, 9, 17, 93Н и автобусов маршрутов № 24, 62, 114, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранс".

Отмечается, что движение троллейбусов маршрутов № 5, 8, 9, 17 организовано с изменениями: соответственно от ул. Белицкой, ул. Смелянской, аэропорта Киев и пл. Космонавтов до бульв. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - бульв. Тараса Шевченко, дальше по действующему маршруту;

- автобусов маршрута №24 на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст.м. "Арсенальная" и от Железнодорожного вокзала Центральный до ст.м. "Университет";

- автобусов маршрута № 62 от Ботанического сада до ст.м. "Арсенальная";

- автобусов маршрута №114 от ул. Милославской до ул. Григория Сковороды по действующему маршруту, далее - ул. Межигорская - ул. Электриков - ул. Набережно-Рыбальская, далее по действующему маршруту.

В сообщении отмечается, что изменение в маршрутах состоится из-за перекрытия движения транспорта на бульваре Тараса Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до ул. Пушкинской), ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого), ул. Терещенковской, Европейской площади, ул. Грушевского (на участке от Петровской аллеи до Европейской площади).

А также отмечается, что запланировано скорректировать последнее отправление ночного троллейбусного маршрута № 93Н от остановки "ст.м. "Площадь Льва Толстого" в 5:50.

Напомним, 12 января в Киеве на час было приостановлено движение трамваев в районе метро Черниговская.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы