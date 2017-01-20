По случаю Дня Соборности в Киеве будут внесены изменения в работу наземного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По случаю Дня Соборности Украины 22 января будут внесены изменения в работу наземного транспорта, а именно троллейбусов маршрутов № 5, 8, 9, 17, 93Н и автобусов маршрутов № 24, 62, 114, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранс".
Отмечается, что движение троллейбусов маршрутов № 5, 8, 9, 17 организовано с изменениями: соответственно от ул. Белицкой, ул. Смелянской, аэропорта Киев и пл. Космонавтов до бульв. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - бульв. Тараса Шевченко, дальше по действующему маршруту;
- автобусов маршрута №24 на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст.м. "Арсенальная" и от Железнодорожного вокзала Центральный до ст.м. "Университет";
- автобусов маршрута № 62 от Ботанического сада до ст.м. "Арсенальная";
- автобусов маршрута №114 от ул. Милославской до ул. Григория Сковороды по действующему маршруту, далее - ул. Межигорская - ул. Электриков - ул. Набережно-Рыбальская, далее по действующему маршруту.
В сообщении отмечается, что изменение в маршрутах состоится из-за перекрытия движения транспорта на бульваре Тараса Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до ул. Пушкинской), ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого), ул. Терещенковской, Европейской площади, ул. Грушевского (на участке от Петровской аллеи до Европейской площади).
А также отмечается, что запланировано скорректировать последнее отправление ночного троллейбусного маршрута № 93Н от остановки "ст.м. "Площадь Льва Толстого" в 5:50.
Напомним, 12 января в Киеве на час было приостановлено движение трамваев в районе метро Черниговская.