У Чикаго шестеро людей постраждали через стрілянину біля кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. В американському Чикаго шестеро людей постраждали під час стрілянини в кафе. Про це написав у Twitter офіційний представник міської поліції Том Ахерн, передає УНН.
“Шестеро людей отримали вогнепальні поранення — один зі смертельним результатом”, — уточнив він.
Видання ABC7 News повідомило з посиланням на поліцію міста, що стрілянина сталася близько закладу Lumes. Метою нападників був 31-річний відвідувач, який сидів у вуличному наметі кафе. Він помер на місці. Всі поранені госпіталізовані, їх стан стабільний.
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Очевидці повідомили, передає ABC7 News, що чули всього 20-30 пострілів. За інформацією поліції, стрілянина велася з автомобіля, білого позашляховика, що під’їхав до кафе.
Родич одного з потерпілих заявив телекомпанії, що стрілянина в цьому районі є звичайною справою.
Нагадаємо, в результаті стрілянини у США (штат Техас) було поранено троє поліцейських.