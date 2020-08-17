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У результаті стрілянини у США поранено троє поліцейських

У результаті стрілянини у США поранено троє поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Троє поліцейських були поранені в результаті стрілянини в американському Сідар-Парку (передмістя Остіна, штат Техас). Про це повідомляється на сторінці місцевого поліцейського управління в Twitter, передає УНН.

“Можемо підтвердити, що троє офіцерів поліції поранено. Вони знаходяться в стабільному стані в місцевій лікарні”, — йдеться в повідомленні відомства.

За даними поліції, підозрюваний забарикадувався всередині житлового будинку. Відзначається, що за викликом до житлового будинку прибули поліцейські. Підозрюваний у стрільбі поки не затриманий. Попередньо відомо, що він забарикадувався всередині будинку.

At this time we can confirm three Cedar Park Police Officers have been shot. They are at a local hospital in stable condition.
This remains a very active scene, the subject is not in custody at this time. https://t.co/7Doy83CKjN

— Cedar Park Police (@CedarParkPD) August 16, 2020

Нагадаємо, 13 червня сталася стрілянина біля бару в місті Сан-Антоніо (штат Техас, США). В результаті постраждали вісім осіб.

За словами начальника поліції Сан-Антоніо Вільяма Макмануса, інцидент стався в п’ятницю ввечері, після того як групі відвідувачів було відмовлено у вході в бар, тому що вони перебували в стані алкогольного сп’яніння. Після цього стрілець повідомив, що є бійцем UFC з Каліфорнії. Він повернувся до своєї машини, взяв звідти рушницю і відкрив вогонь біля бару.

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