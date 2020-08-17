В результате стрельбы в США ранены трое полицейских

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86896 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102532 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127695 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107852 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128016 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101397 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В результате стрельбы в США ранены трое полицейских

В результате стрельбы в США ранены трое полицейских

Киев  •  УНН

 • 14627 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Трое полицейских были ранены в результате стрельбы в американском Сидар-Парке (пригород Остина, штат Техас). Об этом сообщается на странице местного полицейского управления в Twitter, передает УНН.

“Можем подтвердить, что трое офицеров полиции ранены. Они находятся в стабильном состоянии в местной больнице”, — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, подозреваемый забаррикадировался внутри жилого дома. Отмечается, что по вызову к жилому дому прибыли полицейские. Подозреваемый в стрельбе пока не задержан. Предварительно известно, что он забаррикадировался внутри дома.

At this time we can confirm three Cedar Park Police Officers have been shot. They are at a local hospital in stable condition.
This remains a very active scene, the subject is not in custody at this time. https://t.co/7Doy83CKjN

— Cedar Park Police (@CedarParkPD) August 16, 2020

Напомним, 13 июня произошла стрельба возле бара в городе Сан-Антонио (штат Техас, США). В результате пострадали восемь человек.

По словам начальника полиции Сан-Антонио Уильяма Макмануса, инцидент произошел в пятницу вечером, после того как группе посетителей было отказано во входе в бар, потому что они находились в состоянии алкогольного опьянения. После этого стрелок сообщил, что является бойцом UFC из Калифорнии. Он вернулся к своей машине, взял оттуда винтовку и открыл огонь возле бара.

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