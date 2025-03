В результате стрельбы в США ранены трое полицейских

“Можем подтвердить, что трое офицеров полиции ранены. Они находятся в стабильном состоянии в местной больнице”, — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, подозреваемый забаррикадировался внутри жилого дома. Отмечается, что по вызову к жилому дому прибыли полицейские. Подозреваемый в стрельбе пока не задержан. Предварительно известно, что он забаррикадировался внутри дома.

At this time we can confirm three Cedar Park Police Officers have been shot. They are at a local hospital in stable condition.

This remains a very active scene, the subject is not in custody at this time. https://t.co/7Doy83CKjN

— Cedar Park Police (@CedarParkPD) August 16, 2020

Напомним, 13 июня произошла стрельба возле бара в городе Сан-Антонио (штат Техас, США). В результате пострадали восемь человек.

По словам начальника полиции Сан-Антонио Уильяма Макмануса, инцидент произошел в пятницу вечером, после того как группе посетителей было отказано во входе в бар, потому что они находились в состоянии алкогольного опьянения. После этого стрелок сообщил, что является бойцом UFC из Калифорнии. Он вернулся к своей машине, взял оттуда винтовку и открыл огонь возле бара.