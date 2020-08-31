В Чикаго шесть человек пострадали из-за стрельбы у кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В американском Чикаго шесть человек пострадали во время стрельбы в кафе. Об этом написал в Twitter официальный представитель городской полиции Том Ахерн, передает УНН.
“Шесть человек получили огнестрельные ранения — один со смертельным исходом”, — уточнил он.
Издание ABC7 News сообщило со ссылкой на полицию города, стрельба произошла около заведения Lumes. Целью нападавших был 31-летний посетитель, сидевший в уличной палатке кафе. Он скончался на месте. Все раненые госпитализированы, их состояние стабильное.
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Очевидцы сообщили, как передает ABC7 News, что слышали всего 20-30 выстрелов. По информации полиции, стрельба велась из автомобиля, подъехавшего к кафе белого внедорожника.
Родственник одного из пострадавших заявил телекомпании, что стрельба в этом районе является обычным делом.
Напомним, в результате стрельбы в США (штат Техас) было ранено трое полицейских.