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В Чикаго шесть человек пострадали из-за стрельбы у кафе

Киев • УНН

 • 15572 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В американском Чикаго шесть человек пострадали во время стрельбы в кафе. Об этом написал в Twitter официальный представитель городской полиции Том Ахерн, передает УНН.

В Чикаго шесть человек пострадали из-за стрельбы у кафе

“Шесть человек получили огнестрельные ранения — один со смертельным исходом”, — уточнил он.

Издание ABC7 News сообщило со ссылкой на полицию города, стрельба произошла около заведения Lumes. Целью нападавших был 31-летний посетитель, сидевший в уличной палатке кафе. Он скончался на месте. Все раненые госпитализированы, их состояние стабильное.

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Очевидцы сообщили, как передает ABC7 News, что слышали всего 20-30 выстрелов. По информации полиции, стрельба велась из автомобиля, подъехавшего к кафе белого внедорожника.

Родственник одного из пострадавших заявил телекомпании, что стрельба в этом районе является обычным делом.

Напомним, в результате стрельбы в США (штат Техас) было ранено трое полицейских.

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