У Чернівецькому СІЗО стався бунт через ув'язненного з коронавірусом

КИЇВ. 26 квітня. УНН. До Чернівецького слідчого ізолятору доставили ув’язненого, у якого підтвердили COVID-19, через що інші ув’язнені висказали обурення, забарикадувались і влаштували бунт. У зв’язку з цим Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової відвідала СІЗО для з’ясування обставин події. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.