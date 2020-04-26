У Чернівецькому СІЗО стався бунт через ув'язненного з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. До Чернівецького слідчого ізолятору доставили ув’язненого, у якого підтвердили COVID-19, через що інші ув’язнені висказали обурення, забарикадувались і влаштували бунт. У зв’язку з цим Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової відвідала СІЗО для з’ясування обставин події. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Вчора за моїм дорученням регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернівецькій області Леонід Мельников здійснив позаплановий моніторинговий візит до державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» з метою з’ясування обставин надзвичайної події, що сталася в установі у ніч проти 25 квітня. Під час візиту встановлено, що близько 23 години 24 квітня, ув’язнені, які утримуються в установі, почали висловлювати масове невдоволення прийняттям до СІЗО новоприбулого ув’язненого з підтвердженим діагнозом – коронавірусна хвороба COVID-19.За словами адміністрації установи, ув’язнені виказували обурення, заклики до непокори та барикадувалися”, - написала Людмила Денісова.
Вона зазначила, що внаслідок цього, 25 квітня о 6 годині ранку керівник установи оголосив збір особового складу по тривозі. О 8 годині, під час зміни чергування, ув’язненні з 3-х камер чинили персоналу перешкоди та опір під час входження до приміщень для проведення перевірки.
“Через це до сімох ув'язнених застосовано фізичну силу, а до одного з них – спеціальні засоби (кайданки). На знак протесту троє ув’язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. Один із в’язнів мав венозну кровотечу”, - додала Людмила Денісова.
За її словами, для надання медичної допомоги в’язню викликали карету швидкої медичної допомоги, його вивезли за межі СІЗО.
“Під час візиту регіональний представник Уповноваженого поспілкувався з в’язнями та персоналом установи, ознайомився зі службовою та медичною документацією, в тому числі щодо застосування до в’язнів фізичної сили та спеціальних засобів, а також надання медичної допомоги”, - написала Людмила Денісова.
Омбудсмен зазначила, що наразі в установі проводиться службова перевірка. Поінформовано правоохоронні органи.
“Хворий на коронавірусну хворобу COVID-19 на даний час перебуває в окремій камері, в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб з підозрою\захворюванням на коронавірус. Стан його здоров’я задовільний. Ситуація у Чернівецькому СІЗО перебуває на моєму особистому контролі”, - додала Людмила Денісова.
Нагадаємо, в одній із в’язниць на COVID-19 захворіли двоє працівників.