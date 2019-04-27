У Чернівецькій області внаслідок зіткнення кількох автівок 5 осіб травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У суботу о 18:15 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Остриця. Відбулося зіткнення 3 автомобілів: "Volkswagen Golf", "ВАЗ 21015" та "Peugeot Expert". Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Чернівецькій області.
Внаслідок аварії 5 осіб доставлено до Чернівецької ЛШМД.
На місці події працюють слідчі та експерт-криміналіст СУ ГУНП, слідчо-оперативна група та наряд ГРПП Герцаївського відділення поліції.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Чернівцях авто на єврономерах в’їхало в зупинку громадського транспорту, постраждалих немає. Водій з місця пригоди втік.