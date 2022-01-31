У Чернігові патрульний на смерть збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Чернігові патрульний на автомобілі Renault Megane на смерть збив пішохода. Про це журналісту УНН повідомив пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.
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На запитання, чи патрульний збив на смерть 63-річного пішохода, Копистко відповів: "Так, це сталося вночі 30 січня на вулиці Ремісничій".
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За його словами, патрульний поліцейський перебував не на службі.
"За попередньою інформацією, водій не побачив пішохода який перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. На сьогодні співробітник відсторонений від виконання службових обов'язків, керівництвом ініційовано службове розслідування", - розповів Копистко.
Він додав, що також інформацію про подію передали до Державного бюро розслідувань та прокуратури.
Доповнення
У Харкові поліцейська на BMW виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з двома автомобілями. У результаті аварії водії трьох авто та пасажир автомобіля ВАЗ отримали забої.