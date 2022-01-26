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Зіштовхнулись три автомобілі: у Харкові поліцейська на BMW виїхала на зустрічку

Зіштовхнулись три автомобілі: у Харкові поліцейська на BMW виїхала на зустрічку

Київ • УНН

 • 24189 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У Харкові поліцейська на BMW виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з двома автомобілями. У результаті аварії водії трьох авто та пасажир автомобіля ВАЗ отримали забої. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що аварія сталася 26 січня о 7:30 по вулиці Клочківській.

Цитата

«Попередньо встановлено, що 35-річна водійка BMW на слизькій дорозі не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем Volkswagen Transporter під керуванням 46-річного водія та ВАЗ-21104 під керуванням 66-річного чоловіка. Учасники аварії отримали легкі тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що за кермом BMW перебувала поліцейська, вона була твереза, знаходилася поза службою та керувала приватною автівкою.

Для з’ясування усіх обставин події Харківським райуправлінням поліції №3 призначено службове розслідування.

Також інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку територіального підрозділу поліції.

Доповнення

У Харкові на Окружній дорозі в ДТП загинуло троє людей.

Також на початку січня цього року у Харкові маршрутний автобус "Богдан" на нерегульованому пішохідному переході на смерть збив жінку.

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