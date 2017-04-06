У будівництво житла на Київщині за 2 місяці направлено понад 120 млн грн

Частка виконаних будівельних робіт із будівництва житла на Київщині становить 25% до загального обсягу.

За вказаний період лідерами за обсягами будівництва серед міст Київської області стали: м.Бориспіль, м.Славутич та м.Бровари.

Так, у січні-лютого 2017 року у м.Бориспіль обсяги будівництва становили 48 млн 909 тис. грн, у м. Славутич – 28 млн 542 тис. грн, у м.Бровари – 18 млн 95 тис. грн.

Нагадаємо, за підсумками 2016 року серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону – Бровари.

За результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко).

Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. доларів США.