В строительство жилья в Киевской области за 2 месяца направлено более 120 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В январе-феврале 2017 года предприятиями Киевской области было выполнено строительных работ по строительству жилья на сумму 120 млн 654 тыс. грн. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.
Доля выполненных строительных работ по строительству жилья в Киевской области составляет 25% от общего объема.
За указанный период лидерами по объемам строительства среди городов Киевской области стали: Борисполь, Славутич и Бровары.
Так, в январе-феврале 2017 в Борисполь объемы строительства составляли 48 млн 909 тыс. грн, в г. Славутич - 28 млн 542 тыс. грн, в г. Бровары - 18 млн 95 тыс. грн.
Напомним, по итогам 2016 среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.
По результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок).
Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. Долларов США .