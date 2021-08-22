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У Британії хворих на COVID-19 тестуватимуть на антитіла

У Британії хворих на COVID-19 тестуватимуть на антитіла

Київ • УНН

 • 26560 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Велика Британія запускає програму тестування антитіл для людей, які мають позитивний тест на COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Нова урядова програма має на меті отримати дані про захист антитіл для людей, які перенесли інфікування різними варіантами коронавірусу.

З вівторка, 24 серпня, усі, кому виповнилося 18 років в Англії, Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії, зможуть прийняти участь у програмі під час отримання ПЛР -тесту.

Якщо учасник отримав позитивний тест на COVID-19, йому буде надіслано два аналізи на антитіла до уколів, які вони повинні виконати вдома та відправити назад для аналізу.

Перший з цих тестів слід здати якомога швидше після того, як пацієнт отримає позитивний результат, а другий - через 28 днів. За даними Управління охорони здоров'я Великобританії (UKHSA), яке його здійснює, до участі у програмі буде залучено до 8000 осіб.

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Нагадаємо

Згідно з дослідженням італійського Університету Падуї нейтралізуючі антитіла до COVID-19, зберігаються впродовж щонайменше 9-10 місяців.

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