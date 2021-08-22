У Британії хворих на COVID-19 тестуватимуть на антитіла
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Велика Британія запускає програму тестування антитіл для людей, які мають позитивний тест на COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на Sky News.
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Нова урядова програма має на меті отримати дані про захист антитіл для людей, які перенесли інфікування різними варіантами коронавірусу.
З вівторка, 24 серпня, усі, кому виповнилося 18 років в Англії, Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії, зможуть прийняти участь у програмі під час отримання ПЛР -тесту.
Якщо учасник отримав позитивний тест на COVID-19, йому буде надіслано два аналізи на антитіла до уколів, які вони повинні виконати вдома та відправити назад для аналізу.
Перший з цих тестів слід здати якомога швидше після того, як пацієнт отримає позитивний результат, а другий - через 28 днів. За даними Управління охорони здоров'я Великобританії (UKHSA), яке його здійснює, до участі у програмі буде залучено до 8000 осіб.
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Нагадаємо
Згідно з дослідженням італійського Університету Падуї нейтралізуючі антитіла до COVID-19, зберігаються впродовж щонайменше 9-10 місяців.